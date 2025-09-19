İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade, İsrail'in Saldırılarını Kınadı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, İsrail rejiminin, Katar'ın başkenti Doha'yı hedef almasıyla hiçbir şekilde barışla ilgilenmediğini herkese gösterdiğini bildirdi.

Hatibzade, Birleşmiş Milletler (BM) Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya geldi.

İsrail ve ABD tarafından 13 Haziran'da İran'ın nükleer tesislerine koordineli bir saldırı düzenlendiğini hatırlatan Hatibzade, burada BM koruması altındaki nükleer tesislerin hedef alındığına işaret etti.

Hatibzade, "Bombalanan tüm tesis ve altyapıların, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) sürekli gözetimi altında olduğu ilan edilmişti. Ne yazık ki ABD ve İsrailliler, böyle bir saldırının içerdiği tüm risklere rağmen gayrimeşru, hukuka aykırı ve pervasızca nükleer tesislerimize saldırdılar. Sadece nükleer barışçıl tesislerimizi bombalamakla kalmadılar, aynı zamanda uluslararası hukuku da ihlal ettiler. Daha da önemlisi Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nı tehlikeye attılar." dedi.

Bu saldırıların İran ile ABD arasında nükleer konusunda yoğun müzakere sürecini baltaladığına ve sahada birçok durumu değiştirdiğine işaret eden Hatibzade, "Müzakerelerin ortasında nükleer tesislerimize saldırdılar ve sorumlu bir müzakere ve diplomasiye bağlı olmadıklarını gösterdiler." diye konuştu.

Hatibzade, Avrupalıların bu konuda pasif kalmasını ve şu anda İran'a yönelik yaptırım hazırlıklarını eleştirerek Avrupa ülkelerinin uluslararası ilişkilerde gerginliğin tırmanması için başka bir bahane ürettiklerini kaydetti.

Orta Doğu'da İsrail saldırıları nedeniyle yaşananların oldukça endişe verici olduğunun altını çizen Hatibzade, şunları söyledi:

"65 bin Filistinli katledildi ve bu, televizyonlarda yayımlandı. Şu anda Gazze'de soykırım yaşanıyor ve uluslararası insancıl hukuk büyük bir saldırı altında. İsrailliler ve İsrail rejimi, Filistinlileri ve Gazzelileri bu topraklardan zorla çıkarmaya çalışıyor. İsrail ayrıca, Gazze'yi işgal etmeye ve Batı Şeria'daki yerleşimlerini genişletmeye çalışıyor. Dolayısıyla İsrailliler, tüm bu ihlallerle Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getirmeye çalışıyor. Çünkü her devletin üç temel dayanağa ihtiyacı var: toprak, halk ve ulusal egemenlik. İsrailliler ise bu üç ilkeyi Filistinliler için yok ederek bunu imkansız hale getirmeye çalışıyor."

Hatibzade, İsrail'in bu saldırıları karşısında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) gibi uluslararası yardım ve sivil toplum kuruluşların faaliyetlerini hızlandırmak için harekete geçmesinin önemine işaret etti.

"İsrailliler herkese kendileri için kırmızı çizgi olmadığını gösterdi"

İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'yı da hedef almasına tepki gösteren Hatibzade, şu değerlendirmede bulundu:

"Buraya gelmeden önce Doha'daydım ve bölgedeki öfke ve endişe düzeyinin mümkün olan en yüksek seviyede olduğunu düşünüyorum. Çünkü İsrailliler herkese kendileri için kırmızı çizgi olmadığını gösterdi. Toprak bütünlüğüne, sınırlara ve ulusal egemenliklere inanmıyorlar. Bu yüzden uluslararası hukukun tüm ilkelerine ve sağlam temellerine saldırıyorlar, kendi başlarına Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmeye çalışıyorlar. 'Büyük İsrail' için hayalperest düşüncelere, yanılsamalara ve hırslara sahipler, bu da diğer ulusların topraklarını ilhak etmek anlamına geliyor."

Hatibzade, İsrail rejiminin uluslararası hukukun tüm ilkelerini açıkça ihlal ettiğini vurgulayarak bölgede, İsrail'deki rejimin bu acımasız eylemlerine bugün son verilmesi konusunda bir kararlılık olduğunu söyledi.

"(Doha saldırısı) İsrail rejimi, hiçbir şekilde barışla ilgilenmediğini herkese gösterdi." diyen Hatibzade, İsrail'in tek ilgilendiği konunun kendi emellerini ve hegemonik hırslarını diğer ülkelere dayatmak olduğunu belirtti.

Hatibzade, "(İsrail) Öldürmekten, katletmekten ve işgal etmekten çekinmiyorlar. Bu, çok açık ve net bir şekilde görülüyor. Bölge ülkelerinin aldığı mesaj, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun hiçbir barış biçimiyle ilgilenmediği yönünde." diye konuştu.