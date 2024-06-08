İran Dışişleri Bakan Vekili: İsrail'in işgali sonlandırılmadan bölgede barış sağlanamaz

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali sonlandırılmadan ve Tel Aviv'in nükleer silahlardan arındırılması sağlanmadan bölgede barış, istikrar ve güvenliğin tesis edilemeyeceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Bakıri, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı"nda konuştu.

Konuşmasına 19 Mayıs'taki helikopter kazasında hayatlarını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı anarak başlayan Bakıri, "8 aydır devam eden saldırılarına rağmen İsrail'in benzeri görülmemiş suçlarına son verme konusunda hala uluslararası toplumun eylemsizliğiyle karşı karşıyayız." dedi.

İsrail'in Gazze'de savaş suçları ve soykırımı hedefleyen saldırılarla Gazze'yi yaşanmaz hale getirerek toplumsal çöküş hedefine ulaşmayı amaçladığını söyleyen Bakıri, "İslam ülkelerinin dayanışması bu suçların devamını engelleyebilir." ifadesini kullandı.

İslam ülkelerinin ve D-8 üyesi ülkelerin İsrail'e ekonomik yaptırımlar uygulaması gerektiğini vurgulayan Bakıri, "Filistin'in işgale karşı meşru direnişini tanımak, İsrail rejimini terör rejimi ilan etmek ve işlediği suçların takibi için özel bir hukuk misyonu oluşturmak gibi adımlar da üye ülkelerin diğer etkili önlemleri arasında yer alacaktır." diye konuştu.

Bakıri, Filistin halkının kendi kaderini belirleyebilmesi için Filistin'de Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin katılacağı referandum düzenlenmesi gerektiğini belirterek, "Siyonist rejimin işgalinin tamamen ortadan kaldırılması ve nükleer silahsızlanması gerçekleşmeden Orta Doğu'da barış, istikrar ve güvenliğin tesis edilemeyeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.