Üye Girişi
Haberler

İran Dışişleri Bakan Vekili: İsrail'in işgali sonlandırılmadan bölgede barış sağlanamaz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali sonlandırılmadan ve Tel Aviv'in nükleer silahlardan arındırılması sağlanmadan bölgede barış, istikrar ve güvenliğin tesis edilemeyeceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali sonlandırılmadan ve Tel Aviv'in nükleer silahlardan arındırılması sağlanmadan bölgede barış, istikrar ve güvenliğin tesis edilemeyeceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Bakıri, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı"nda konuştu.

Konuşmasına 19 Mayıs'taki helikopter kazasında hayatlarını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı anarak başlayan Bakıri, "8 aydır devam eden saldırılarına rağmen İsrail'in benzeri görülmemiş suçlarına son verme konusunda hala uluslararası toplumun eylemsizliğiyle karşı karşıyayız." dedi.

İsrail'in Gazze'de savaş suçları ve soykırımı hedefleyen saldırılarla Gazze'yi yaşanmaz hale getirerek toplumsal çöküş hedefine ulaşmayı amaçladığını söyleyen Bakıri, "İslam ülkelerinin dayanışması bu suçların devamını engelleyebilir." ifadesini kullandı.

İslam ülkelerinin ve D-8 üyesi ülkelerin İsrail'e ekonomik yaptırımlar uygulaması gerektiğini vurgulayan Bakıri, "Filistin'in işgale karşı meşru direnişini tanımak, İsrail rejimini terör rejimi ilan etmek ve işlediği suçların takibi için özel bir hukuk misyonu oluşturmak gibi adımlar da üye ülkelerin diğer etkili önlemleri arasında yer alacaktır." diye konuştu.

Bakıri, Filistin halkının kendi kaderini belirleyebilmesi için Filistin'de Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin katılacağı referandum düzenlenmesi gerektiğini belirterek, "Siyonist rejimin işgalinin tamamen ortadan kaldırılması ve nükleer silahsızlanması gerçekleşmeden Orta Doğu'da barış, istikrar ve güvenliğin tesis edilemeyeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Tel Aviv Filistin İsrail İran Orta Doğu Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Bakmadan Geçme

''Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz!'' Marine Le Pen kimdir? Marine Le Pen açıklamasında ne dedi? Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek? Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi?
Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title