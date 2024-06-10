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İran Dışişleri Bakan Vekili İsrail'in Filistin'e yönelik işlediği soykırımı kınadı

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İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği soykırımın üzerinden aylar geçtiğini ve uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye attığını belirtti. Bakıri, BRICS ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında konuşarak İsrail'in saldırılarını gündeme getirdi.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği soykırımın üzerinden aylar geçtiğini, bu durumun devam etmesinin uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye attığını ve bunun çözümü için acilen harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenen BRICS ülkeleri dışişleri dakanları toplantısında konuşan Bakıri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını gündeme getirdi.

Bakıri, insanlığın, bölge ve dünya barışı ile istikrarını tehlikeye sokan büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, "Siyonist rejimin (İsrail) işgal altındaki Filistin'de Gazze ve Refah halkına karşı işlediği suç ve soykırımın üzerinden aylar geçti ve dünya, soykırımı ve zorla göç felaketini izliyor." dedi.

İsrail'in suçlarına karşı dünyanın her yerinde protestolar düzenlendiğine işaret eden Bakıri, Batı'nın İsrail'i sorgusuz sualsiz desteklemesinin insanlığın tüm kazanımlarını gerilettiğini söyledi.

Bakıri, BRICS'in nisan ayında Gazze konusunda olağanüstü toplantı yaparak uluslararası ve bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik zorluklara ve tehditlere karşı daha etkili yanıtlar istediğini gösterdiğini ifade etti.

"Bugünlerde Gazze ve Refah'ta yaşananlar Batı'nın uluslararası sisteminin adaletsizliğini açıkça ortaya koydu" diyen Bakıri, İsrail'in ve destekçilerinin insanlığı, ahlakı ve uluslararası hukuku ayaklar altına almakla kalmadığını, aynı zamanda dezenformasyon yaparak "zalim ile mazlumun yerini değiştirmeye çalıştığını" söyledi.

Bakıri, "Bu durumun devam etmesi şüphesiz uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye atmaktadır ve bunun çözümü için acilen harekete geçilmesi gerekmektedir." diye konuştu

Filistin halkının kendi kaderini belirleyebilmesi için Filistin'de Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin katılacağı referandum düzenlenmesi gerektiğini belirten Bakıri, "Siyonist rejimin işgalinin tamamen ortadan kaldırılması ve nükleer silahsızlanması gerçekleşmeden Orta Doğu'da barış, istikrar güvenliğin tesis edilemeyeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakıri, komşu ülkeler ve bölge arasında karşılıklı çıkarlara dayalı yapıcı ilişkilerin geliştirilmesi politikasını benimsediklerini ve bunu sürdüreceklerini belirterek, "Bu çerçevede bölgesel sorunları tüm bölge ülkelerinin katılımıyla istişare ve diyalog yoluyla çözmeye çalışıyoruz." dedi.

-BRICS'in oluşumu

Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, 2024'te de Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi.

30 ülkenin daha katılmaya hazır olduğu BRICS, küresel ekonomide önemli konuma sahip ve dünya düzeninde alternatif birlik olma yolunda ilerliyor.

Ekonomi ağırlıklı BRICS, gelişmekte olan ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin hakimiyetine direnç gösteren devletlere uluslararası konularda daha fazla temsil ve söz hakkının verilmesi hedefini de güdüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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