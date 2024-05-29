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İran Dışişleri Bakan Vekili: ABD ile İletişim Devam Ediyor

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İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, ABD ile iletişimin devam ettiğini açıkladı. Bakıri, ABD'nin ekonomik yaptırımları kapsamında ülke dışındaki bloke finansmanın İran'a sevki için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin uluslararası ilişkilerde komşularla iyi ilişkiler ve işbirliğini güçlendirme politikasının sürdürüleceğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, ülkesiyle ABD'nin iletişiminin devam ettiğini söyledi.

Tesnim Haber Ajansına göre Bakıri, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakıri, "ABD ile geçmişte olduğu gibi mesajlaşmamız sürüyor. Bu yönde herhangi bir kesinti yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

ABD'nin ekonomik yaptırımları kapsamında ülke dışındaki bloke finansmanın, İran'a sevki için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Bakıri, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin uluslararası ilişkilerde komşularla iyi ilişkiler ve işbirliğini güçlendirme politikasının sürdürüleceğini aktardı.

Nükleer faaliyetler dosyasının eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani'ye tevdi edilmesine dair Bakıri, "Dosya yok, faaliyetler var. Bu faaliyetler de Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi nezaretinde devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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