İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Avrupa ülkeleri ile müzakerelerden sonra yaptığı açıklamada, "İran diplomatik çözüme bağlılığını sürdürüyor. Diplomasiye zaman ve alan açın." mesajını verdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, Cenevre'de 2015'teki nükleer anlaşmanın taraflarından İngiltere, Fransa ve Almanyalı mevkidaşlarıyla görüşmelerinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Garibabadi, "Taraflar, 2231 sayılı karara (nükleer anlaşmayı destekleyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı) ilişkin görüşlerini dile getirdi. İran, diplomasiye ve karşılıklı yarar sağlayacak diplomatik çözüme bağlılığını sürdürüyor. E3 ve BM Güvenlik Konseyi'nin doğru seçimi yapıp diplomasiye zaman ve alan tanımasının zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

İran ile 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya, Cenevre'de nükleer görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde yapılan görüşmeye İran'ı temsilen bakan yardımcıları Mecid Tahtrevançi ile Kazım Garibabadi katıldı.

Görüşmelerin ana başlığında nükleer meseleye çözüm ve 2015'teki nükleer anlaşma kapsamında yer alan ve "snapback" olarak bilinen "tetik mekanizması" yer alıyor. İran'a BM yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmanın süresi 18 Ekim'de doluyor. Avrupa ülkelerinin bir hafta içinde nükleer konuda İran ile anlaşılmazsa mekanizmanın işletilmesi için BMGK'ya başvurması bekleniyor.