İran Dini Lideri'nden Sert Açıklama: Siyonist Rejim Diz Çökecek
İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney, televizyonda yaptığı konuşmada, İran silahlı kuvvetlerinin kararlılıkla hareket edeceğini ve Siyonist rejimi diz çöktüreceğini duyurdu. Hamaney, İsrail'in saldırılarına karşı İran halkının hiçbir ihmal olmayacağından emin olabileceğini belirtti.
(ANKARA) - İran'ın Dini Lideri televizyonda yaptığı konuşmada, "İran silahlı kuvvetleri kararlılıkla hareket edecek ve aşağılık Siyonist rejimi diz çöktürecektir." dedi.
İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'den açıklama geldi. Hamney'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
" "İran silahlı kuvvetleri kararlılıkla hareket edecek ve aşağılık Siyonist rejimi diz çöktürecektir. Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak. İran halkı, bu konuda hiçbir ihmalkarlık olmayacağından emin olabilir."
Kaynak: ANKA / Güncel