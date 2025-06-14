İran Dini Lideri Hamaney'den İsrail'e Sert Mesaj: 'Perişan Edeceğiz'

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İran dini lideri Ali Hamaney, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin İsrail'i perişan edeceği konusunda sert açıklamalarda bulundu. Hamaney'in söylemleri sonrası İran, İsrail'e füze saldırıları düzenledi.

TAHRAN, 14 Haziran (Xinhua) -- İran dini lideri Ali Hamaney, ülkenin silahlı kuvvetlerinin İsrail'i "perişan edeceğini" söyledi. Hamaney'in açıklamasının ardından İran cuma günü gece saatlerinde İsrail'e füze saldırıları düzenledi.

Hamaney, resmi internet sitesinde yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında İsrail'in erken saatlerde gerçekleştirdiği saldırılara tepki göstererek,

"İran silahlı kuvvetleri güçlü bir şekilde hareket edecek ve bu 'aşağılık rejimi' perişan edecek" ifadelerini kullandı. Hamaney, İsrail'in işlediği "suçun" cezasız kalmayacağını da vurguladı.

İran'ın devlet televizyonu IRIB'in haberine göre Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri cuma gecesi İsrail'deki askeri hedeflere ve hava üslerine onlarca balistik füze fırlattı.

İsrail'in cuma sabahı Tahran ve diğer şehirlere düzenlediği hava saldırılarında İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, Hatemü'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Gulam Ali Raşid ve Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade hayatını kaybetmişti.

Hamaney saldırıların ardından yayımladığı diğer bir mesajında İsrail'in bu "suçunun" ağır biçimde cezalandırılacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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Yorumlar (1)

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