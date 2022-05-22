İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albay Tahran'da suikast sonucu öldürüldü - Haberler

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İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albay Tahran'da suikast sonucu öldürüldü

AA - Ahmet Dursun - Güncel
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İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albay Tahran'da suikast sonucu öldürüldü

İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albayın suikast sonucu öldürüldüğü bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albayın suikast sonucu öldürüldüğü bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre Albay Seyyad Hodayi, Tahran'daki Mücahidin-i İslam Caddesi'nde evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı.

İranlı albayın, aracına motosikletli iki saldırganın açtığı ateş sonucu başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği aktarıldı.

Olay yerinden kaçan saldırganlar için yakalama çalışmaları başlatıldı.

Hodayi'nin Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev aldığı belirtildi.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

Devrim Muhafızları, Suikast, Tahran, İran, Güncel, Haberler

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