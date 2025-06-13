İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail Üslerine Füze Saldırısı Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 'Sadık Vaat-3' operasyonu çerçevesinde İsrail askeri üslerinin hedef alındığını açıkladı. Açıklamada, İran'a yönelik saldırıların çıkış noktalarının hedeflendiği ve balistik füzelerin stratejik noktalara isabet ettiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in askeri üslerinin hedef alındığını duyurdu.

Mehr Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan "Sadık Vaat-3" operasyonuna ilişkin ikinci yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, İran'a yönelik saldırının çıkış noktası olan askeri üslerin ve askeri ekipmanların üretildiği sanayi merkezleri ve diğer askeri hedeflerin başarıyla hedef alındığı öne sürüldü.

Uydu görüntüleri ve istihbarat dinlemelerine göre onlarca balistik füzenin stratejik hedeflere isabet ettiğine dikkat çekilen açıklamada. İsrail'in engelleme çabalarına rağmen, İran'ın yoğun füze saldırı dalgalarına karşı koyamadığı iddia edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...

Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
Gazze için yürüyenlere Mısır'da müdahale! HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı

HÜDA Par Milletvekili Mısır'da başından yaralandı
Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar

Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar
İsrail'in İran saldırısının detayları ortaya çıktı: Kritik isimleri toplantı yapmaya yönlendirdik

İşte İsrail'in saldırısındaki şok eden detaylar
Galatasaray'ın gündemindeki yıldız kaleci Djordje Petrovic, Bodrum'da

Görenler heyecanlandı! Galatasaray'ın teklif yaptığı yıldız Bodrum'da
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılınca tüm futbolculara araba hediye edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.