Devrim Muhafızları Ordusu'ndan provokasyonlara karşı uyarı

Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) İstihbarat Teşkilatı, İran'da gösteriler sırasında yaşanan provokasyonlar karşı uyarıda bulundu.

İran Devlet Televizyonu'na göre, DMO İstihbarat Teşkilatı, İran'da devam eden protestolara ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride, "Uyarıyoruz! Bu durumun devam etmesi kabul edilemez. Terör olaylarında hayatını kaybedenlerin kanı, olayları planlayanların boynundadır. İran halkı, güvensizliğin yayılmasına neden olanlara bedel ödetme hakkını kendinde meşru görüyor." ifadeleri yer aldı.

DMO, bildirisinde, toplumun güvenliğinin kırmızı çizgileri olduğuna vurgu yaparak, "Devrim Muhafızları, düşmanın planı tamamen bozulana ve vatandaşların güvenliği sağlanana kadar İran halkının yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısında yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli "İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA)", dün şu ana kadar gösterilerde 8'i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocak'ta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e, gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubu sayısının da 66'ya yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.