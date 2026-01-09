Haberler

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan provokasyonlara karşı uyarı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı, ülkedeki devam eden gösterilere dair yaptığı açıklamada, provokasyonların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, halkın güvenliğini sağlama taahhüdünde bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) İstihbarat Teşkilatı, İran'da gösteriler sırasında yaşanan provokasyonlar karşı uyarıda bulundu.

İran Devlet Televizyonu'na göre, DMO İstihbarat Teşkilatı, İran'da devam eden protestolara ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride, "Uyarıyoruz! Bu durumun devam etmesi kabul edilemez. Terör olaylarında hayatını kaybedenlerin kanı, olayları planlayanların boynundadır. İran halkı, güvensizliğin yayılmasına neden olanlara bedel ödetme hakkını kendinde meşru görüyor." ifadeleri yer aldı.

DMO, bildirisinde, toplumun güvenliğinin kırmızı çizgileri olduğuna vurgu yaparak, "Devrim Muhafızları, düşmanın planı tamamen bozulana ve vatandaşların güvenliği sağlanana kadar İran halkının yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısında yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli "İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA)", dün şu ana kadar gösterilerde 8'i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocak'ta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e, gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubu sayısının da 66'ya yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, yine sivillerden medet umdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayrampaşa'da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada

Arabaları eliyle durdurdu, neden yaptığı kısa sürede anlaşıldı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Bayrampaşa'da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada

Arabaları eliyle durdurdu, neden yaptığı kısa sürede anlaşıldı
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Barış Alper Yılmaz yeni ev aldı! Verdiği para öyle böyle değil

Barış Alper yeni ev aldı! Verdiği para öyle böyle değil