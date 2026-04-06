İran, İsrail'e ait bir gemiyi seyir füzesiyle vurduğunu duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda bulunan İsrail'e ait bir konteyner gemisini seyir füzesiyle hedef alarak imha ettiğini duyurdu. Saldırı, İran'ın ABD-İsrail ortak saldırılarına verdiği yanıt olarak değerlendiriliyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e ait bir geminin seyir füzesiyle vurulduğunu bildirdi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu kaynakları, donanma güçlerinin " İsrail'e ait SDN7 adlı konteyner gemisini seyir füzesiyle hedef alarak imha ettiğini" açıkladı.

Saldırıya uğrayan geminin yandığı aktarıldı.

Geminin Hürmüz Boğazı'nda mı ya da başka bir noktada mı hedef alındığına dair bilgi verilmedi.

ABD- İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık, Tahran yönetiminin misilleme saldırıları devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı. İran donanması, Boğaz'dan geçmeye çalışan bazı gemileri füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
