İran Devrim Muhafızları komutanının 'iki aydır gözaltında tutulduğu' iddiası

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Muhammed Kaimi'nin 2 aydan bu yana "keyfi gözaltında tutulduğu" iddia edildi.

İran merkezli haber sitelerine göre, Devrim Muhafızları Kooperatif Vakfının ana kuruluşu olarak faaliyet gösteren Yas Holding tasfiye komitesinin eski yöneticisi Kaimi, iki aydan uzun süredir avukata erişimi olmadan hapiste tutuluyor.

Tahran merkezli "Rouydad24" adlı haber sitesi, Kaimi'nin gözaltında tutulduğu haberini doğruladı ancak sebebin belli olmadığını aktardı.

İnternet sitesi, "Dideban" ise Kaimi'nin üst düzey komutanların gizli bir konuşmasının sızdırılmasıyla ilgili 2 aydır gözaltında tutulduğunu öne sürdü.

Haberde, Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından biri olarak anılan Kaimi'nin, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın şikayeti üzerine yaklaşık iki ay önce gözaltına alındığı ve henüz avukata erişmesine izin verilmediği kaydedildi.

Yas Holding yolsuzluk dosyası

Yas Holding olarak bilinen Yas Ekonomik Kalkınma Grubu Şirketi, Devrim Muhafızları Kooperatif Vakfının ana kuruluşu olarak faaliyet gösteriyordu.

Söz konusu holdingin aslında Kudüs Gücü'nün kasası rolünü oynadığına dair güçlü iddialar ülke medyasında da yer bulmuştu. Yas Holding, 1996 yılında bazı yöneticilerinin tutuklanmasına yol açan kapsamlı yolsuzluk soruşturması sonrasında feshedildi.

Kalibaf döneminde Tahran Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kendisi de Kalibaf gibi eski asker olan İsa Şerifi, milyonlarca dolarlık yolsuzluk dosyasındaki rolü nedeniyle askeri mahkeme tarafından Mart 2021'de 20 yıl hapse mahkum edildi.

Yargılanan diğer sanık Mahmud Seyf'e ise aynı mahkeme tarafından 30 yıl hapis cezası verilmişti.

Sızdırılan ses kaydı

Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanlarının 4 yıl önce yaptığı bir konuşmaya ait olan ve mevcut Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile bazı komutanların Yas Holding dosyasıyla ilgili yolsuzluklardaki rolünden söz eden bir ses kaydı, şubat ayında Radio Free Europe'a bağlı Farsça yayın yapan Prag merkezli "Radiofarda" tarafından yayınlanmıştı.

Yayınlanan ses kaydında, mevcut Meclis Başkanı ve dönemin Tahran Belediye Başkanı Kalibaf'ın yanı sıra Devrim Muhafızları Koordinatör Yardımcısı Cemaleddin Abrumend, İstihbarat Kurumu Başkanı Hüseyin Taib ve Kudüs Gücü'nün eski komutanı Kasım Süleymani gibi isimlerin Devrim Muhafızları Kooperatifi Vakfına ait "Yas Holding"deki yolsuzluk dosyasındaki rolünden söz ediliyor.

Konuşmanın bir bölümünde Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhammed Ali Caferi'nin Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Sadık Zülkadrnia, Yas Holding'deki yolsuzluklarla ilgili dosyanın kapatılması için Kalibaf'ın nüfuzunu kullanmaya çalıştığını ve bu sırada da Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Kurumu Başkanı Taib'in de Kalibaf'a destek verdiğini anlatıyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Şubat'ta yaptığı bir konuşmada, söz konusu iddiaları, Devrim Muhafızları Ordusu ve Meclis gibi "devrimin temellerini oluşturan kurumlara karşı iftira ve propaganda savaşı" şeklinde değerlendirmişti.