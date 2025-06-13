İran Devrim Muhafızları Komutanı'ndan Misilleme Uyarısı

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İran Devrim Muhafızları'nın yeni komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpour, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı misilleme yapılacağına dair sert açıklamalarda bulundu. Pakpour, İsrail'i 'çocuk katili rejim' olarak nitelendirdi ve saldırıların sonuçlarının acı olacağını belirtti.

(ANKARA) – İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) yeni komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpour, göreve atanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının "karşılıksız kalmayacağını" belirterek, misilleme mesajı verdi.

İsrail'in bu sabah İran'ın nükleer ve askeri tesislerine yönelik düzenlediği hava saldırılarında önceki IRGC Komutanı Hüseyin Salami'nin öldürülmesinin ardından, Ayetullah Ali Hamaney tarafından yerine atanan Pakpour, yayınladığı mesajda İsrail'i "çocuk katili rejim" olarak tanımladı. Pakpour, açıklamasında, "Bugün siyonist rejimin İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ederek işlediği suç cevapsız kalmayacak," ifadelerini kullandı. Yeni komutan, İsrail'in bu saldırılar nedeniyle "acı ve yıkıcı sonuçlarla karşılaşacağını" söyledi. Pakpour ayrıca, saldırılarda öldürülen üst düzey komutanların, bilim insanlarının ve sivillerin intikamının alınacağını belirterek, "Bu çocuk katili rejime karşı cehennemin kapıları yakında açılacak" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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