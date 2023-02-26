İran Devrim Muhafızları Komutanı: İran Hipersonik Seyir Füzeleri Geliştiriyor

TAHRAN, 26 Şubat (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun hipersonik seyir füzeleri geliştirdiğini açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Cumartesi günü ulusal bir festivalin kapanış töreninde konuşan Selami, İran'ın alçak irtifada uçabilen yüksek hızlı seyir füzeleri geliştirmeyi hedeflediğini de belirtti.

İran'ın diğer askeri kabiliyetlerini de değerlendiren Selami, "Radarlar kullanarak yeryüzünden uyduları takip edebiliyor ve bizden binlerce kilometre uzakta hareket halindeki gemileri vurabiliyoruz" dedi.

Perşembe günü bir televizyon programında açıklamalarda bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de, İran'ın 1.650 kilometre menzile ulaşabilen Paveh adlı yeni bir uzun menzilli seyir füzesi geliştirdiğini duyurmuştu.

Press TV'nin haberine göre Hacızade, Kasım 2022'de yaptığı açıklamada İran'ın "tüm füze savunma sistemlerine" nüfuz edebilen kapasitede hipersonik bir balistik füze geliştirdiğini söylemişti.