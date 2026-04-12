İran: Hürmüz Boğazı'ndan askeri gemi geçişine yönelik girişimlere sert karşılık verilecek

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan askeri gemilerin geçişine sert bir şekilde karşılık verileceğini duyurdu. Açıklamada, yalnızca belirli kurallar çerçevesinde sivil gemilere geçiş izni verileceği belirtilirken, ABD savaş gemilerinin boğazdan geçtiğine dair iddialar yalanlandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan askeri gemilerin geçişine yönelik her türlü girişime sert bir şekilde karşılık verileceğini duyurdu.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamayı (58 numaralı bildiri) yayımladı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan askeri gemilerin geçişine yönelik her türlü girişime sert bir şekilde karşılık verileceği belirtildi.

Geçiş izninin yalnızca belirli kurallar çerçevesinde sivil gemilere verildiği ifade edilen açıklamada, ABD savaş gemilerinin boğazdan geçtiğine dair haberler yalanlandı.

Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin elinde olduğu kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevine başladığını duyurmuştu.

ABD ordusunun açıklamasında, "CENTCOM güçleri, 11 Nisan'da iki ABD Donanması destroyerinin düzenlediği operasyonla Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına yönelik hazırlıklara başladı." ifadelerine yer verilmişti.???????

İran müzakere heyetine yakın bir kaynak CNN'e, ABD'nin boğazla ilgili "kabul edilemez taleplerde" bulunduğunu söylemiş, İran devlet medyası da benzer "anlaşmazlıkları" haber yapmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi

Müzakereler sürerken, Trump'tan tansiyonu yükseltecek çıkış
Tuğba Ekinci'den estetik hamlesi

Ünlü isimden olay yaratan estetik çıkışı: Yaptırmayanı dövüyorlar!
Hakan Çalhanoğlu, futbolu bırakmasının ardından yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum

Futbolu bırakınca yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum
Uganda'nın dosyası kabarık generali Meloni'ye de evlilik teklif etmiş

Eski defterler açıldı: Başbakan'a 100 inekle evlilik teklif etmişti
CENTCOM: ABD gemileri Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliğine başladı

Hürmüz Boğazı'nda tarihi görüntüler!

Tuğba Ekinci'den estetik hamlesi

Ünlü isimden olay yaratan estetik çıkışı: Yaptırmayanı dövüyorlar!
Ordu'da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi

Kahreden kaza: Genç öğretmen ve babası birlikte can verdi

ABD-İran müzakerelerinde dünyayı heyecanlandıran iddia: Vance ve Galibaf tokalaştı

Müzakerelerle ilgili çarpıcı iddia: Birbirlerini görünce....