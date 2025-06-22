İran Devrim Muhafızları: ABD ve İsrail'in Saldırılarına Cevap Vermeye Hazırız

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin nükleer tesislerine saldırarak fiilen savaşın ön cephesine yerleştiğini ve İran topraklarına saldıranların pişman olacakları tepkilere hazır olmaları gerektiğini belirtti.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD ve İsrail'in ülkedeki nükleer tesislere saldırısına ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, ABD ve İsrail'in bu sabah İran'ın nükleer tesislerine tam bir koordinasyon içinde "yasa dışı bir askeri saldırı" gerçekleştirdiği ifade edildi.

Bu saldırıyla, Birleşmiş Milletler (BM) şartlarının, uluslararası hukukun, NPT Anlaşması'nın ve ülkelerin ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygıya ilişkin temel ilkelerinin ihlal edildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu saldırı ile "apaçık ve benzeri görülmemiş bir suç" işlendiği belirtildi.

İsrail'in saldırılarının ilk anlarından itibaren, ABD'nin kapsamlı desteğinin söz konusu olduğuna işaret edilen açıklamada "saldırgan cephenin yetersizliğini defalarca kanıtladığı ve ağır yanıtlardan kaçma yeteneğine sahip olmadığı" ifade edildi.

Açıklamada, "ABD'nin tekrarlanan başarısızlıklardan ders çıkarmak yerine, doğrudan barışçıl tesislere saldırarak kendini etkili bir şekilde savaşın ön cephesine yerleştirdiği" kaydedildi.

İran'ın "meşru müdafaa hakkı çerçevesinde saldırgan cephenin hesaplarının ötesinde seçenekleri kullanmaya yöneldiği" belirtilen açıklamada, "Bu topraklara saldıranlar pişman olacakları tepkilere hazır olmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, bugün nükleer tesislere düzenlenen saldırıya katılan uçakların uçuş yerlerinin tespit edildiği, bölgedeki ABD üslerinin sayısı, dağılımı ve büyüklüğünün "bir güç değil, tam tersine kırılganlıklarını iki katına çıkardığı" ifade edildi.