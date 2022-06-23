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İran, Depremin Ardından Afganistan'a İlk Yardım Malzemeleri Gönderiyor

Xinhua - Güncel
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İran, Depremin Ardından Afganistan'a İlk Yardım Malzemeleri Gönderiyor

TAHRAN, 23 Haziran (Xinhua) -- Kabil'deki İran Büyükelçiliği'nden Çarşamba günü yapılan açıklamada, Afganistan'ın Host kentinde günün erken saatlerinde meydana gelen ölümcül depremin ardından İran'ın ülkeye ilk yardım malzemeleri taşıyan iki kargo uçağını gönderdiği belirtildi.

TAHRAN, 23 Haziran (Xinhua) -- Kabil'deki İran Büyükelçiliği'nden Çarşamba günü yapılan açıklamada, Afganistan'ın Host kentinde günün erken saatlerinde meydana gelen ölümcül depremin ardından İran'ın ülkeye ilk yardım malzemeleri taşıyan iki kargo uçağını gönderdiği belirtildi. Büyükelçilik, resmi Twitter hesabındaki mesajda Afganistan'a yaşanan trajik afete dair üzüntüleri ile başsağlığı dileklerini sundu ve depremin ülkede yol açtığı kayıplara yönelik üzüntülerini iletti. Büyükelçilik, komşu ülkeye destek sağlamak için başka gerekli adımların da atılacağını kaydetti. Bazı üst düzey İranlı yetkililer de Afganistan'a başsağlığı dilerken, İran İslam Cumhuriyeti'nin felaketin vurduğu ülkedeki halka yardım edeceği ve destek olacağı taahhüdünde bulundu. Xinhua'ya konuşan bir Afgan vilayet yetkilisi, 5,9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadarki can kaybının 1.000'i aştığını ve 1.500'den fazla insanın da yaralandığını söyledi.

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Xinhua / Güncel

Afganistan Kabil İran Güncel Haberler

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