İran Deniz Kuvvetleri Komutanı: Ağır Muharebe Kruvazörlerinin İnşası Gündemimizde - Haberler

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İran Deniz Kuvvetleri Komutanı: Ağır Muharebe Kruvazörlerinin İnşası Gündemimizde

Xinhua - Güncel
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İran Deniz Kuvvetleri Komutanı: Ağır Muharebe Kruvazörlerinin İnşası Gündemimizde

TAHRAN, 23 Mayıs (Xinhua) -- İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ağır muharebe kruvazörleri inşa etmenin donanmanın gündeminde olduğunu söyledi.

TAHRAN, 23 Mayıs (Xinhua) -- İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ağır muharebe kruvazörleri inşa etmenin donanmanın gündeminde olduğunu söyledi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre uzmanlar toplantısında konuşan İrani, İran'ın donanma birimlerinin ihtiyaç duyduğu tüm ekipmanın an itibariyle yerel olarak üretildiğini ve donanma kuvvetlerinin İranlı uzmanlarca eğitildiğini ifade etti.

İranlı komutan, İran donanmasının yerel uzmanların, elitlerin ve teknoloji şirketlerinin gücünü kullanmaya özel önem gösterdiğinin altını çizdi. İslam Cumhuriyeti'nin son kırk yılda sayısız tehdidi savuşturduğunu ve paha biçilmez deneyimler kazandığını sözlerine ekleyen İrani, "İran deniz kuvvetleri şu anda uluslararası sularda ticari gemilere ve petrol tankerlerine eşlik ediyor" dedi.

Xinhua / Güncel

Pazartesi, Mayıs, İran, Güncel, Haberler

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