İran Deniz Kuvvetleri Komutanı ABD Uçak Gemilerini Bölgeden Çıkaracak

TAHRAN, 12 Aralık (Xinhua) -- İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Şehram İrani, "fitne çıkarmaya gelen" ABD uçak gemilerini yakında bölgeden çıkaracaklarını söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pazartesi günü başkent Tahran'da düzenlenen ulusal bir konferansta konuşan İrani, USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin kısa süre önce bölgede konuşlandırılması da dahil olmak üzere, bölge dışındaki devletlerin buradaki askeri varlığını sert bir dille eleştirdi.

"ABD uçak gemisinin bölgeye dengeleri değiştirmek için geldiği söylendi. Ancak onlar fitne çıkarmak ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak için geldi. Onları yakında bölgeden çıkaracağız. Artık baskı altında kalmayacak ve nüfuz sahibi olacağız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in iddiasına göre ABD ordusu, "Hamas-İsrail çatışmasının bölgeye yayılmasını önlemek" amacıyla USS Gerald R. Ford ve USS Dwight D. Eisenhower adlı iki uçak gemisini Ortadoğu'da konuşlandırdı.

İranlı yetkililer ise bölge ülkelerinin, yabancıların müdahalesi olmaksızın bölgede güvenliği sağlayabileceğini defaatle belirtti.