İran, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı şiddetle kınadı

İran, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik devam eden saldırıları şiddetle kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı yazılı açıklamada, "Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek ramazan ayında aşırılık yanlısı bir grup tarafından gerçekleştirilen bu saldırı, semavi ve nurlu İslam dinine ve dünyadaki tüm Müslümanlara açık bir hakarettir." ifadelerini kullandı.

Kenani, saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, "Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin aşırılığın diğer bir yüzü olduğunu ve bu tür eylemlere caydırıcı küresel bir tepkinin gösterilmesi gerektiğini" vurguladı.

İranlı Sözcü, Danimarka hükümetinden nefret saçan bu tür eylemlerin tekrarını önlemek için kararlı önlemler almasını beklediklerini kaydetti.

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırı

Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı yapılmıştı.

Bu ülkedeki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi Payrioterne Gar Live isimli marjinal bir grup üyesi tarafından 14 Nisan'da gerçekleştirilen provokasyon, Danske Patrioter Facebook hesabında canlı yayınlanmıştı.

Danimarka'da 24 ve 31 Mart'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde yine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırı yapılmıştı.