İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını ve 40 bin 419 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlık, hudut kartallarının keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını ve 40 bin 419 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "hudut kartallarının" keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
Hakkari-Şemdinli hudut hattında İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, bölgedeki arama-tarama faaliyetinde 40 bin 419 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği ve jandarmaya teslim edildiği aktarıldı.