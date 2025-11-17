Haberler

İran'dan Uranyum Zenginleştirme Açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ülkesinin şu an için uranyum zenginleştirme faaliyeti yürütmediğini ancak bu haklarının saklı olduğunu ifade etti. Erakçi, nükleer tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimi altında olduğunu belirtti ve ABD'nin müzakerelerdeki tutumunu eleştirdi.

TAHRAN, 17 Kasım (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, an itibarıyla herhangi bir uranyum zenginleştirme faaliyetinde bulunmadıklarını ancak bu haklarının saklı olduğunu söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre Erakçi, pazar günü İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen uluslararası konferans sırasında yaptığı açıklamada, "Uranyum zenginleştirme tesislerimiz saldırıya uğradığı için an itibarıyla uranyum zenginleştirme faaliyeti yürütmüyoruz" dedi.

İran'ın uranyum zenginleştirme ve nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkının "yadsınamayacağını" belirten Erakçi, bu hakkın ABD de dahil olmak üzere uluslararası toplum tarafından tanınması gerektiğini ifade etti.

İran'da beyan edilmemiş nükleer tesis ve uranyum zenginleştirme tesisi bulunmadığına dikkat çeken Erakçi, ülkedeki tüm nükleer tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimi altında bulunduğunu hatırlattı.

İran ile ABD arasında nükleer programa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması olasılığına da değinen Erakçi, ABD hükümetinin mevcut yaklaşımının, ABD'nin karşılıklı çıkarları korumak amacıyla eşit şartlarda adil müzakere yürütmeye hazır olmadığını ortaya koyduğunu vurguladı.

Erakçi, "ABD tarafının şu ana kadar yaptığı esasen sadece tamamen aşırı ve abartılı taleplerini dayatmaktan ibaretti" dedi.

İran ve ABD, İran'ın nükleer programı ve ABD'nin yaptırımlarının hafifletilmesi konusunda Umman'ın arabuluculuğunda 5 tur dolaylı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin altıncı turundan önce ise İsrail 13 Haziran'da İran'a saldırı düzenledi. Saldırıda İran'daki nükleer ve askeri tesisler zarar görürken üst düzey komutanlar, nükleer enerji konusunda çalışan bilim insanları ve siviller hayatını kaybetti.

ABD güçleri de 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki nükleer tesislerini vurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
