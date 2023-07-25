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İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 5 şüpheli uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, hudutlarda yapılan arama-tarama faaliyetinde İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 5 kişinin 32,6 kilogram toz esrar taşıdığını belirledi. Yakalananlar ve ele geçirilen uyuşturucu madde Jandarma'ya teslim edildi.

İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan ve 32,6 kilogram toz esrar taşıdığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudutlarda uyuşturucu kaçakçılarına geçit verilmediği belirtildi.

Hudut kartallarının, arama-tarama faaliyetinde, İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan ve 32,6 kilogram toz esrar taşıdığı belirlenen 5 kişiyi yakaladığı ifade edilen açıklamada, yakalananlar ve ele geçirilen uyuşturucu maddenin Jandarma'ya teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel

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