İran'dan Trump ve Netanyahu'ya İdam Tehdidi

İranlı din adamı Ayetullah Ahmed Hatemi, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dini hükümlere göre idamı hak ettiğini belirtti.

Tahran'ın geçici Cuma İmamı Hatemi, bu haftaki cuma hutbesinde, ABD Başkanı Trump'ın İran'a ve ülke lideri Ali Hamaney'e tehditlerine tepki gösterdi.

Trump'ın tehditlerini "ABD Başkanı'nın en büyük aptallığı" olarak niteleyen Hatemi, "İran halkının teslim olmayacağını ve geçmişte dayatılan savaşlara rağmen boyun eğmediğini" ifade etti.

Netanyahu ve Trump'ın "yeryüzünde bozgunculuk çıkarma", "toplu insan öldürme" gibi suçlar işlediğini söyleyen Hatemi, dini hükümlere göre cezalarının idam olduğunu kaydetti.

Öte yandan İran'daki önde gelen din adamları, ABD ve İsrail'in, Hamaney'e tehditlerine karşı ayrı ayrı açıkladıkları fetvalarla, Trump ve Netanyahu'nun kanının dökülmesinin "mübah" olduğunu savundu.

Ayetullah Mekarim Şirazi ve Ayetullah Nuri Hamedani de İran liderini tehdit etmenin başlı başına "dine savaş açmak" olduğunu belirtti; Trump ve Netanyahu'nun öldürülmesi gerektiğini söyledi.