İran'dan Trump'ın Tehditlerine Tepki: "Savaş Suçu Sayılabilir"

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Garibabadi, "ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki elektrik santralleri ve köprüleri hedef alma yönündeki tehditlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve savaş suçu kapsamında değerlendirilebileceğini" bildirdi.

Kazem Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın toprak bütünlüğüne karşı güç kullanımının Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 2/4 maddesinin açık ihlali olduğunu belirterek, bu tür tehditlerin BM Genel Kurulu'nun 3314 sayılı kararı kapsamında saldırganlık olarak değerlendirilebileceğini" ifade etti.

"Sivil altyapı unsurları olan enerji santralleri ve köprülerin hedef alınmasının, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü'nün 8'inci maddesi ile 1977 tarihli Birinci Cenevre Protokolü'nün 52'nci maddesi uyarınca savaş suçu teşkil edebileceğini" kaydeden Garibabadi, bu yöndeki açıklamaların hukuki sonuçlar doğurabileceğini vurguladı."

Garibabadi ayrıca, "Trump'ın bu tür tehditlerinin bireysel cezai sorumluluk doğurabileceğini belirterek, İran'ın BM Şartı'nın 51. maddesi kapsamında her türlü saldırı veya yakın tehdide karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" ifade etti.

Garibabadi, söz konusu tehditlerin yalnızca İran'ı değil, daha geniş bir bölgeyi etkileyebileceği uyarısında bulunarak, ABD yönetimini bu tür açıklamalardan vazgeçmeye çağırdı.

Kaynak: ANKA