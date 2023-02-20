İran'dan Trump'ın Tahran'a Yönelik Yaptırımlarını Sürdüren AB'ye Sert Tepki

TAHRAN, 20 Şubat (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği'ni (AB), eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a yönelik uygulamaya koyduğu yaptırım politikasını sürdürmekle eleştirdi ve bunun AB'nin çifte standart uygulamaya devam ettiğini kanıtladığını söyledi.

TAHRAN, 20 Şubat (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği'ni (AB), eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a yönelik uygulamaya koyduğu yaptırım politikasını sürdürmekle eleştirdi ve bunun AB'nin çifte standart uygulamaya devam ettiğini kanıtladığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde Pazartesi günü yer alan bilgilere göre İranlı bakan söz konusu açıklamayı, Pazar gecesi Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile AB'nin İran'a yönelik uygulamaya koyduğu yeni yaptırımlar konusunda yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdi.

AB, Ocak ayının sonlarında İslam Devrim Muhafızları Ordusu birimleri de dahil olmak üzere 30'un üzerinde İranlı yetkili ve kuruluşa, ülkedeki protestolara yönelik müdahaleleri nedeniyle yaptırım açıklamıştı. İngiltere ve ABD de İran'a yönelik yeni yaptırım kararları almıştı.