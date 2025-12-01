Haberler

İran'dan Trump'a Sert Tepki: 'Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor'

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'nın hava sahasının kapalı kabul edilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına sert eleştirilerde bulundu ve bu durumun uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ifade etti.

TAHRAN, 1 Aralık (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela çevresindeki hava sahasının kapalı kabul edilmesi gerektiği yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi.

Bekayi pazar günü yaptığı açıklamada, söz konusu açıklamanın, uluslararası hava taşımacılığını düzenleyen kurallar da dahil olmak üzere uluslararası normları ve uluslararası hukukun temel kurallarını açıkça ihlal ettiğini söyledi.

Söz konusu açıklamanın, Venezuela'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne karşı ABD'nin sürdürdüğü "provokatif ve hukuka aykırı eylemlerin" bir parçası olduğunu kaydeden Bekayi, uluslararası havacılığın emniyet ve güvenliğine yönelik "keyfi bir eylem ve eşi görülmemiş bir tehdit" olarak nitelediği açıklamayı sert dille eleştirdi.

Trump cumartesi günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Venezuela'nın ve çevresindeki hava sahasının "tamamen kapalı" kabul edilmesi gerektiğini söylemişti.

Trump, "Tüm havayollarına, pilotlara, uyuşturucu kaçakçılarına ve insan tacirlerine sesleniyorum. Venezuela ve çevresindeki hava sahasını tamamen kapalı olarak kabul edin" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin eylül ayı başından bu yana Karayipler'de ve Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını iddia ettiği gemilere düzenlediği 20'den fazla askeri saldırıda 80'in üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Kasım ayında uçak gemisi USS Gerald R. Ford'u Karayipler'e konuşlandıran ABD, bölgedeki askeri varlığını 30 yıldır görülmemiş bir boyutta yeniden güçlendirdi.

Trump, perşembe günü ABD askerlerine hitaben yaptığı Şükran Günü konuşmasında, Venezuela'daki uyuşturucu kaçakçılığı şebekelerine karşı "çok yakında" kara operasyonları düzenleyebilecekleri imasında bulunmuştu. Trump, bu şebekelerin Venezuela hükümetiyle bağlantılı olduğunu iddia ediyor.

Uyuşturucu kaçakçılığına karıştıkları iddiasını reddeden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ABD'yi Venezuela'da zorla bir rejim değişikliği gerçekleştirmek için bahane "uydurmakla" suçluyor.

Kaynak: Xinhua
