Haberler

İran'dan Trump'a Nükleer Silah Testi Tepkisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Trump’ın nükleer silah testlerine başlanması talimatını uluslararası barış ve güvenliğe tehdit olarak değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine nükleer silah testlerine başlanması talimatı vermesinin "uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit" olduğunu ifade etti.

Erakçi, Amerikan merkezli X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın, Pentagon'a nükleer silah testlerine "derhal" başlama talimatı vermesine tepki gösterdi.

ABD yönetimini "nükleer silahlı bir zorba" olarak nitelendiren Erakçi, "Aynı zorba, İran'ın barışçıl nükleer programını şeytanlaştırıyor ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek, güvenlikli nükleer tesislerimize daha fazla saldırı düzenlemekle tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin dünyada nükleer silahların yayılması açısından "en tehlikeli risk" olduğunu söyleyen Erakçi, "Nükleer denemelerin yeniden başlayacağının duyurulması, gerici ve sorumsuz bir hareket olup uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdittir. Dünya, ABD'nin bu tür iğrenç silahların yayılmasını normalleştirmesinden sorumlu tutulması için birleşmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurmuştu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma Bakanlığına nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin "diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu" vurgulayan Trump, bunun kendisinin ilk döneminde gerçekleştirildiğini belirtmişti.

İran'ın nükleer tesislerine haziranda bombalayan Trump yönetimi, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başlaması halinde tesisleri yeniden vurabileceği tehdidinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Gece yarısı bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama

İmralı heyetinden ilk açıklama geldi! Dikkat çektikleri bir nokta var
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
Bomba iddia! Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Moskova'da yakalandı

Serdar Öktem cinayetinin kilit ismi, o ülkede yakalandı
Tartışmalı 'hız sınırı' kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı

Tartışmalı karar onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.