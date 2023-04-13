İran'dan Taliban yönetimine 'kapsayıcı bir hükümet kurma sözünüzü tutun' çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Afganistan'daki Taliban yönetiminden ülkedeki tüm grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümet kurma sözünü tutmasını beklediklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Afganistan'daki Taliban yönetiminden ülkedeki tüm grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümet kurma sözünü tutmasını beklediklerini söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran, Rusya, Çin ve Pakistan Dışişleri Bakanları Özbekistan'ın Semerkant kentinde Afganistan konulu dörtlü toplantı için bir araya geldi.

Görüşmenin oturum aralarında konuşan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Afganistan'a komşu 4 ülke arasındaki ortak bölgesel işbirliği modelini önemli bulduğunu belirterek, "İran, Pakistan, Rusya ve Çin arasındaki dörtlü görüşmelerde endişelerimizi ve Afganistan'daki mevcut durumu ele aldık." dedi.

Toplantıda, bölgede terör ve aşırılıktan duyulan kaygı ile Afganistan'da terörün ve güvensizliğin artmasının ABD'nin bu ülkedeki politikalarının bir sonucu olduğuna dikkati çektiklerini aktaran Abdullahiyan, Afganistan'ın bugünkü durumundan bu ülkeyi yaklaşık 20 yıl işgal altında tutan ABD'nin sorumlu olduğunu söyledi.

İranlı Bakan, Afganistan kaynaklı uyuşturucu kaçakçılığının da önemli bir sorun olduğunu ve ABD işgali süresince uyuşturucu sorununun çözülmediğini buna karşın bu ülkede uyuşturucu ekimi ve kaçakçılığının çok ciddi oranlarda arttığını ifade etti.

Afganistan'daki yaşam koşullarının giderek zorlaşması ve kadınların eğitim haklarının kısıtlanmasının da kendilerini endişelendirdiğini kaydeden Abdullahiyan, ülkesinin Birleşmiş Milletlerin (BM) yardımı ve teşvikiyle bu konuda destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Abdullahiyan, Taliban yönetimine "komşularıyla ortak sınırlardaki gerilimleri sona erdirmesi" çağrısında bulunduklarını belirterek, "Afganistan yönetimine güçlü tavsiyemiz, ülkedeki tüm kesimlerin katılımıyla kapsayıcı bir hükümet kurma sözünü yerine getirmesidir." dedi.