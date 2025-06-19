İran'dan Tahliye Edilen 110 Hint Öğrenci Yeni Delhi'ye İndi

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Hindistan hükümeti tarafından koordine edilen tahliye operasyonu sonucunda, İran'dan özel uçakla getirilen 110 Hint öğrenciden oluşan grup Yeni Delhi'ye ulaştı. Öğrencilerin büyük çoğunluğu yükseköğrenim görüyor.

YENİ DELHİ, 19 Haziran (Xinhua) -- İran'dan tahliye edilen 110 Hint öğrenciyi taşıyan özel uçak, perşembe sabahı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye iniş yaptı.

Üç gün süren kesintisiz yolculuk sonrası Hindistan'a ulaşan öğrenciler, daha önce Hindistan hükümetinin koordine ettiği tahliye operasyonu kapsamında Ermenistan'a sevk edilmişti.

India Today'in haberine göre, İran'da halen 4.000'den fazla Hint vatandaşı bulunuyor. Tahliye edilen grubun yaklaşık yarısını yükseköğrenim gören öğrenciler oluşturuyor.

Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliği, 15 Haziran'da ülkede bulunan Hint vatandaşlarına yönelik uyarı yayımlayarak, "gereksiz hareketlerden kaçınılması ve resmi kanallar üzerinden bilgilendirmelerin takip edilmesi" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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