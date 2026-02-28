Haberler

Suudi Arabistan: İran, Suudi Arabistan'da bazı noktaları hedef aldı

İran, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve doğu bölgesine yönelik saldırılar düzenledi. Suudi Arabistan, saldırıların püskürtüldüğünü duyurarak İran'ı sert bir şekilde kınadı. ABD ve İsrail'in de İran'a saldırıları sürerken, İran karşısında misilleme başlattı.

İran'ın, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve doğu bölgesini hedef alan saldırılar düzenlediği belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Riyad ile ülkenin doğu bölgesinin İran tarafından hedef alındığı ve bu saldırıların püskürtüldüğü aktarıldı.

İran'ın "korkakça ve hiçbir şekilde haklı gösterilemeyecek "bu saldırılarının en sert şekilde kınandığı kaydedildi.

Açıklamada, Tahran yönetiminin, Suudi Arabistan'ın, hava sahasının veya topraklarının İran'ı hedef almak için kullanılmasına izin vermeyeceğini bilmesine rağmen, bu saldırıları gerçekleştirdiğine işaret edildi.

Suudi Arabistan'ın, misilleme seçeneği dahil, güvenliğini sağlamak ve toprakları ile vatandaşlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağı vurgulandı.

ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

