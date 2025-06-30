İran'dan Rusya'ya İHA Gönderimi, S-400 Eleştirisi

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Eski İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, İran'ın Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanılması için insansız hava aracı gönderdiğini doğruladı. Aynı zamanda Rusya'nın İran'a S-400 hava savunma sistemi satmamasını eleştirdi.

Eski İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, ülkesinin Rusya'ya Ukrayna ile savaşta kullanılması için insansız hava aracı gönderdiğini doğrulayarak, buna karşın Rusya'nın ülkesine S-400 hava savunma sistemleri satmamasını eleştirdi.

Mutahhari, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İran'ın Rusya'ya Ukrayna ile savaşta kullanılması için insansız hava aracı gönderildiğini ilk kez doğrulayarak, şunları kaydetti:

" Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan'a S-400 hava savunma sistemini verdi ancak Ukrayna ile savaşta kendisine insansız hava aracı desteği sağlayan İran'a vermiyor çünkü İsrail'e karşı kullanılabilir."

Rusya ile İran arasındaki stratejik işbirliği anlaşmasına işaret eden Mutahhari, "Sayın ( Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in sözünü ettiği İran ile stratejik işbirliği budur." ifadesini kullandı.

İran, Rusya'dan S-300 hava savunma sistemi satın almak için uzun yıllar süren müzakereler yaptı. İlk anlaşma 2007'de imzalandı ancak ABD'nin baskıları nedeniyle Rusya teslimatı erteledi. 2016'da S-300 sistemleri İran'a teslim edildi. Daha sonra İran, daha gelişmiş S-400 sistemi için Rusya ile görüşmeler yaptı ancak bu talep Rusya tarafından karşılanmadı.

Rusya, Mart 2023'te satın alma prosedürlerinin tamamlanmasına rağmen İran'a Su-35 savaş uçaklarını da henüz teslim etmedi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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