İran'dan petrol taşıyan gemisini alıkoyan Yunanistan'a "korsanlık" suçlaması - Haberler

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İran'dan petrol taşıyan gemisini alıkoyan Yunanistan'a "korsanlık" suçlaması

AA - Ahmet Dursun - Güncel
İran'dan petrol taşıyan gemisini alıkoyan Yunanistan'a 'korsanlık' suçlaması

İran, Yunanistan kıyılarında İran bandıralı bir geminin Yunan hükümeti tarafından alıkonulduğunu ve geminin taşıdığı petrole ABD'nin talebiyle el konulduğunu duyurdu.

İran, Yunanistan kıyılarında İran bandıralı bir geminin Yunan hükümeti tarafından alıkonulduğunu ve geminin taşıdığı petrole ABD'nin talebiyle el konulduğunu duyurdu.

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yunan kıyılarına sığınan İran'a ait geminin alıkonulduğu belirtildi.

Açıklamada, "İran bayraklı bir gemi Yunanistan hükümeti tarafından bu ülkenin kıyılarında alıkonuldu. Mahkeme kararı ve ABD'nin koordinasyonuyla geminin yüküne de el konuldu. Mürettebat ve kendisinin güvenliğini sağlamak için Yunanistan kıyılarına sığınan gemiye ne yazık ki herhangi bir yardım sağlanmadı." ifadelerine yer verildi.

Geminin taşıdığı petrolün askeri görevliler tarafından tahliye edildiği ifade edilerek, "Bu açık bir korsanlık örneğidir." denildi.

Açıklamada, Yunanistan hükümetine uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme ve İran gemisini derhal serbest bırakma çağrısında bulunuldu.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

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