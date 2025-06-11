İran'dan Nükleer Anlaşma Uyarısı: 'Snapback İşi İşletilirse NPT'yi Gözden Geçirebiliriz'

İran'dan Nükleer Anlaşma Uyarısı: 'Snapback İşi İşletilirse NPT'yi Gözden Geçirebiliriz'
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İran, BM yaptırımlarının geri getirilmesi durumunda Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nı (NPT) gözden geçirebileceğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, İran'ın nükleer programının barışçıl olduğunu savunarak, baskılara boyun eğmeyeceklerini belirtti.

İran, ülkeye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirecek 2015'teki nükleer anlaşmada yer verilen "tetik mekanizmasının (snapback)" işletilmesi halinde 1970'den beri üye olduğu Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nı (NPT) gözden geçirebileceğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın, nükleer programının "barışçıl" olduğunu savunan Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) raporunu "siyasi" olarak nitelendirdi.

Bekayi, " İran'ın nükleer programı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, NPT ve Kapsamlı Güvenlik Anlaşması'na göre barışçıl yoldan sapmamıştır. İran herhangi bir uyumsuzluk yapmamıştır ve bu nedenle bu raporun siyasi olduğunu söylüyoruz. Çünkü bu rapor üç Avrupa ülkesi ve ABD'nin siyasi amaçları için hazırlanmıştır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, İran'ın nükleer tesislerine saldırı tehditlerini değerlendiren Bekayi, Tel Aviv'in bu iddiaları bölgedeki gerginliği sürdürmek için kullandığını söyledi.

Bekayi, herhangi bir ülkenin nükleer tesislerine yönelik her türlü tehdidin, uluslararası barış ve güvenliği hedef aldığını belirterek, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'yi tehditleri kınamak yerine meşrulaştırmaya çalışmakla suçladı.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, nükleer anlaşmada yer verilen, "snapback (tetik mekanizması)" olarak adlandırılan ve İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanına sahip maddeyi işletme tehdidini değerlendiren Bekayi, "İran'dan taviz elde etmek için bu mekanizmayı gündeme getiriyorlar. Bu olmayacak. Çünkü İran, snapback'in baskısı veya tehdidi altında diğer taraflara haksız tavizler vermeyecek." dedi.

Bekayi, mekanizmanın işletilmesi halinde ise İran'ın NPT'yi gözden geçirmek de dahil atabileceği çeşitli adımların belirlendiğini söyledi.

Bunların, küresel düzen için ciddi sonuçları ve önemli etkileri olacağını belirten Bekayi, "Bu elbette, nükleer programımızın barışçıl doğasında herhangi bir değişiklik yapacağımız anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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