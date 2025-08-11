İran'dan Lübnan'da Ulusal Birlik Vurgusu

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, Lübnan'da ulusal birliğin her koşulda korunmasının önemli bir konu olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Laricani, Irak ve Lübnan'ı içeren 3 gün sürecek ziyareti öncesi Tahran'da havalimanında açıklamalarda bulundu.

Laricani, "Lübnan'da ulusal birlik, her koşulda korunması gereken önemli bir konudur. Lübnan'ın bağımsızlığı her zaman bizim için önemli olmuştur." dedi.

İranlı yetkili iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesinin de önemli konulardan olduğunu belirtti.

Öte yandan Irak ziyaretine ilişkin konuşan Laricani, bir süredir üzerinde çalışılan "güvenlik anlaşması" metninin bu ziyaretinde imzalanacağını kaydetti.

Hizbullah'ın "silah bırakması" meselesi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu belirterek, Hizbullah'ın İsrail için silah bırakmayacağını ifade etmişti.

Lübnan'da 7 Ağustos'ta gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda hükümet, Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde ülkedeki silahların devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararını kabul etmişti.

Hizbullah ve müttefiki Emel Hareketi destekçileri ise gösteriler düzenleyerek hükümetin silahların toplanması kararını protesto etmişti.