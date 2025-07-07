İran'dan İsrail'in Yemen Saldırılarına Kınama ve BM'ye Eylemsizlik Çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Yemen'de elektrik santrali dahil sivil altyapıya düzenlediği saldırıları kınayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) bu saldırılar karşısındaki eylemsizliğine son verme çağrısında bulundu.

Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Yemen'de havaalanları, limanlar, enerji santralleri ve gıda depolama tesisleri de dahil olmak üzere ekonomik ve kamusal altyapıya yönelik saldırılarını kınadı.

Bu saldırıları, Yemen halkına karşı açık bir suç olarak nitelendiren Bekayi, BMGK'nın İsrail'in Yemen halkına karşı işlediği suçlar konusunda eylemsiz kalmasına son verilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in bölgedeki saldırganlığının ABD ve bazı Batılı ülkelerin desteğiyle cezasız kalmasından kaynaklandığını vurgulayan Bekayi, bölgedeki ve dünyadaki tüm devletlerin, Filistin'deki soykırıma karşı koyma ve İsrail rejiminin liderlerini işledikleri suçlar için cezalandırma konusunda hukuki ve ahlaki bir sorumluluğa sahip olduğunu ifade etti.

İsrail güçleri dün Yemen'in Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarına, Ras el-Kesib elektrik santraline ve Yemen'deki Husilerin Kasım 2023'te Gazzelilerle dayanışma amacıyla Kızıldeniz'de el koyduğu İsrailli iş adamına ait "Galaxy Leader" gemisine hava saldırıları düzenlemişti.