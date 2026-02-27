Haberler

İran'dan İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarını kınayarak BM'yi harekete geçmeye çağırdı. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Lübnan'ın doğusuna yönelik saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre Bekayi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bekayi, İsrail'in saldırılarına karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK), bölgede barışın tesis edilebilmesi için harekete geçmeye çağırdı.

Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini vurgulayan Bekayi, İsrail'in saldırılarına karşı BM'nin sessiz kalmasını da eleştirdi.

İsrail ordusu dün, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne savaş uçakları ile bir dizi şiddetli hava saldırıları gerçekleştirmişti.

Saldırılarda biri 17 yaşındaki bir çocuk olmak üzere 2 kişini hayatını kaybetmiş, 18 kişi yaralanmıştı.???????

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı

Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı
İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi
Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi

Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Diyarbakır'da 5 yıl önce kaybolan gencin dosyası yeniden açıldı: 3 şüpheli tutuklandı

5 yıl önce kaybolan gencin dosyası yeniden açıldı: 3 kişi tutuklandı
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu

Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı! Duruma el koyan biri var