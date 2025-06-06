İran'dan İsrail'in Hava Saldırılarına Sert Tepki

İran'dan İsrail'in Hava Saldırılarına Sert Tepki
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İran, İsrail'in Beyrut'un güneyindeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, saldırıları Lübnan'ın egemenliğine yönelik açık bir tehdit olarak tanımladı.

İran, İsrail'in Kurban Bayramı arifesinde başkent Beyrut'un güneyindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarını tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıları " Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik açık bir saldırı" şeklinde niteledi.

Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'in bölgedeki saldırganlığının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) eylemsizliğinin gölgesinde gerçekleştiğine dikkati çeken Bekayi, İsrail'in saldırısından, Lübnan'daki ateşkesin garantörleri ABD ve Fransa'nın doğrudan sorumlu olduğunu ifade etti.

Bekayi, İsrail'in özellikle ABD'nin "yeşil ışığı, açık ve örtülü desteği" ile uluslararası hukuku ihlal ederek bölgedeki saldırganlığını sürdürdüğüne işaret ederek BMGK'nın BM Şartı'na göre kendisine verilen görevler doğrultusunda bu ihlallere karşı adım atması gerektiğini vurguladı.

İsrail savaş uçakları akşam saatlerinde Beyrut'un güneyine hava saldırıları düzenlemişti.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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