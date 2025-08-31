İran'dan İsrail'in Azerbaycan Sınırını Kullanma İddiası

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in haziranda İran'a saldırılar sırasında Azerbaycan sınırını da kullandığını öne sürdü.

Azizi, İran Öğrenci Haber Ağı'na (SNN) verdiği röportajda ülkesinin güvenlik ve dış politika gündemini değerlendirdi.

İsrail'in, haziranda İran'a saldırıları sırasında Azerbaycan topraklarını da kullandığına dair ortaya atılan iddiaların sorulması üzerine Azizi, "Bölgeye gittiğimizde sınır muhafızlarıyla görüştük ve İsrail'in Azerbaycan sınırını İran'a insansız hava araçları göndermek için kullandığını kesin bir dille bize bildirdiler." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanlığının da konuyu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ilettiğini aktaran Azizi, "Aliyev belgeli kanıt talep etti. Bu belgeleri sunup sunmayacağımız ayrı bir konu ancak gerçeğin kendisi inkar edilemez. Sınır muhafızlarımız doğrudan, 'Oradaydık ve İsrail insansız hava araçlarının Azerbaycan topraklarından İran'a nasıl girdiğini kendi gözlerimizle gördük' dediler." ifadelerini kullandı.

İran ile İsrail arasında haziranda başlayan 12 günlük savaş sırasında İran'ın kuzey bölgelerine saldıran İsrail'e ait dronların Azerbaycan hava sahasından fırlatıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile 26 Haziran'daki telefon görüşmesinde iddiaların araştırılmasını talep etmişti. Aliyev ise "Azerbaycan'ın hava sahasının dost ve kardeş İran'a karşı hiçbir şekilde kullanılmayacağını" söylemişti.

Pezeşkiyan daha sonra konuya ilişkin açıklamasında iddiaların doğrulanmadığını belirterek, "Bazı söylentilerin aksine, komşular ile Siyonist rejim (İsrail) arasında askeri işbirliği olduğuna dair herhangi bir bulgu doğrulanmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.