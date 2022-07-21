İran'dan İsrail'in Azerbaycan'daki Büyükelçisi'nin "Tebriz" paylaşımına tepki - Haberler

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İran'dan İsrail'in Azerbaycan'daki Büyükelçisi'nin "Tebriz" paylaşımına tepki

AA - Ahmet Dursun - Güncel
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İran'dan İsrail'in Azerbaycan'daki Büyükelçisi'nin 'Tebriz' paylaşımına tepki

İsrail'in Bakü Büyükelçisi George Deek'in, "Tebriz'in Gizemli Masalları" adlı bir kitaptan İran'ın Tebriz kentiyle ilgili "Azerbaycan tarihini ve kültürünü öğrendiğine" dair paylaşımına İran tepki gösterdi.

İsrail'in Bakü Büyükelçisi George Deek'in, " Tebriz'in Gizemli Masalları" adlı bir kitaptan İran'ın Tebriz kentiyle ilgili "Azerbaycan tarihini ve kültürünü öğrendiğine" dair paylaşımına İran tepki gösterdi.

İsrail'in Bakü Büyükelçisi Deek, Twitter hesabından İsrail bayrağı ile okuduğu kitabın fotoğrafını paylaştı.

Deek, paylaşımında "Geçenlerde bana sunulan bu harika kitapta Tebriz'deki Azerbaycan tarihi ve kültürü hakkında çok şey öğreniyorum. Arkadaşlar bu aralar ne okuyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

İsrailli diplomatın paylaşımına İran'ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi Twitter hesabından paylaştığı mesajla tepki gösterdi.

Büyükelçi Musevi, mesajında "Bu maceraperest çocuğun bilgisine: Biricik Tebrizimiz, İran'ın gururlu tarihinde ilkler diyarı olarak bilinir. Görünüşe göre ilk kötü siyonist de Tebriz'in gayretli halkı tarafından gömülecek. Kırmızı çizgimizi asla geçmeyin, asla!" ifadelerini kullandı.

İran'ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan eyaletinde yer alan Tebriz kenti, yoğunlukla Türk kökenli İranlılara ev sahipliği yapıyor.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

Azerbaycan Tebriz İsrail İran Güncel Haberler

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