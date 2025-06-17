İran'dan İsrail'e Yeni Saldırı: Tel Aviv ve Kudüs'te Patlama Sesleri

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İran, İsrail'e düzenlediği yeni saldırıda Tel Aviv ve Kudüs'ten patlama sesleri yükseldi. İsrail ordusu, saldırıda yaklaşık 20 balistik füze fırlatıldığını açıkladı. Çatışma 5. günde devam ediyor.

- İran'dan İsrail'e yeni saldırı: Tel Aviv ve Kudüs'ten patlama sesleri yükseldi

İsrail ordusu: "İlk değerlendirmelere göre 20 balistik füze fırlatıldı"

TEL AVİV - İran, İsrail'e yeni saldırı gerçekleştirdi. Tel Aviv ve Kudüs'ten patlama sesleri ve duman yükseldi. İsrail ordusu, İran'ın saldırıda yaklaşık 20 balistik füze ateşlediğini aktardı.

İran-İsrail çatışması 5. günde devam ediyor. İran, İsrail'e yeni bir saldırı başlattı. İsrail'in dört bir yanında sirenler duyuldu. Kudüs ve Tel Aviv'den ise şiddetli patlama sesleri yükseldi. İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, füze düştüğü ihbarı alınan yerlere kurtarma ekiplerinin gönderildiği belirtildi. İlk değerlendirmelere göre İran'ın saldırıda yaklaşık 20 balistik füze ateşlediği ifade edildi.

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom ise İsrail'in merkezinde otobüslerin bulunduğu park yerinde 5 kişinin hafif yaralandığını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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