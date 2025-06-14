İran'dan İsrail'e Yeni Füze Saldırısı: Dördüncü Dalga Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran'dan İsrail'e Yeni Füze Saldırısı: Dördüncü Dalga Başladı
Haber Videosu

İran, İsrail'e yönelik füze saldırılarına devam ediyor. Tahran ve Kirmanşah'tan ateşlenen füzeler Tel Aviv'i hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri, halka önlemler alması için uyarılarda bulundu.

(ANKARA) - İran'ın, İsrail'e bir saldırı dalgası daha başlattı. israil'i hedef alan İran'ın füzeleri Tahran ve Kirmanşah'tan ateşlendi. Bu saldırı ile birlikte İran, misilleme saldırılarında "dördüncü dalga"ya başladı.

İran ve İsrail arasındaki saldırılar devam ediyor. İsrail'in, İran'ı hedef alması ile başlayan savaşta İran geri adım atmadı. Akşam saatlerinde İsrail'e yönelik 3 dalga füze saldırısı gerçekleştiren Tahran, gece saatlerinde bir kez daha namluların ucunu İsrail'e çevirdi. Tahran ve Kirmanşah'tan ateşlenen füzeler Tel Aviv'i hedef aldı.

Füzelerin ateşlenmesiyle birlikte İsrail Savunma Kuvvetleri'nden İsraillilere uyarı mesajı geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran'dan İsrail topraklarına fırlatılan füzelerin tespit edilmesi üzerine ülkenin çeşitli bölgelerinde uyarı sirenleri çaldı. Kamuoyunun, İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uyması önemle rica olunur. Şu anda Hava Kuvvetleri, tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla gerekli görülen her yerde önleme ve saldırı operasyonları yürütmektedir. Savunma tam anlamıyla geçirimsiz değildir, bu nedenle İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uymaya devam edilmelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı

İsrail, İran'ı vurmak için kullanıyordu! 3 ülke hava sahasını kapattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...

Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
Van'da İranlı turistlerden İsrail'e tepki: İntikam duygusu içindeyiz

Türkiye'deki İranlı turistlerden İsrail'in saldırılarına tepki
İranlı General Vahidi: İsrail'e yönelik operasyon gerektiği sürece devam edecek

İran'ın saldırıları sürecek mi? İran'ın general açıkladı
En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!

En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu

600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
ABD Başkanı Trump: İran misilleme yaparsa İsrail'i savunacağız

ABD savaşa dahil olacak mı? Trump'tan dünyayı tedirgin eden sözler
Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama

Netanyahu'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.