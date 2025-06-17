İran'dan İsrail'e Yeni Füze Saldırısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran'dan İsrail'e Yeni Füze Saldırısı
Haber Videosu

İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze dalgası başlattı. İsrail ordusu sirenlerin çaldığını ve hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemeye çalıştığını açıkladı. Tel Aviv ve Kudüs'te patlama sesleri duyulurken, acil servis ekipleri olası yaralanmalar için bölgelere yönlendirildi.

(ANKARA) - İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze dalgası başlattı. İsrail ordusuna göre, ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenler çalarken hava savunma sistemleri saldırıları önlemeye çalışıyor.

İran, İsrail'e yönelik bu sabah yeni bir füze dalgası başlattı. Tel Aviv ve Kudüs'te bulunan yerel muhabirler patlama sesleri duyduklarını aktarıyor. İsrail'in ulusal acil servis kurumu Magen David Adom (MDA), son saldırıların ardından füze isabet ettiği bildirilen bölgelere ekiplerin yönlendirildiğini açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada, "Son dakikalarda duyulan sirenlerin ardından, rapor alınan bölgelerde arama yapmak üzere MDA ekipleri gönderildi" denildi.

İsrail polisi de Tel Aviv bölgesindeki bazı noktalara isabet olduğunu ve ekiplerin müdahale ettiğini ancak şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma bildirilmediğini duyurdu.

Kaynak: ANKA / Güncel
İsrail'i yatlarla terk edenler Güney Kıbrıs'a akın etti

İsrail'i yatlarıyla terk edenler o bölgeye akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye rol üstlenmeye hazır

Savaş devam ederken Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a önemli teklif
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
Apartmanı saran kötü kokular sonrası ekipler, çürümeye başlayan cesetle karşılaştı

Apartmanı saran kötü kokular acı gerçeği ortaya çıkardı
Serdal Adalı'dan paylaşım: 200 milyon euroluk müjde

Beşiktaş'a 200 milyon euroluk müjde
Alex de Souza'dan sürpriz imza! Yeni takımı açıklandı

Çok sürpriz adres! Alex'in yeni takımı açıklandı
Kubilay Aka Moskova'da galip geldi! Zaferi sevgilisini omzuna alarak kutladı

Ünlü oyuncu zafer sarhoşu! Sevgilisi omzuna alarak kutlama yaptı
Fenerbahçe yeni kalecisini ezeli rakibinden alıyor

Livakovic gidiyor! Yerine ezeli rakipten kaleci gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.