İran'dan İsrail'e Yeni Füze Saldırısı

(ANKARA) - İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze dalgası başlattı. İsrail ordusuna göre, ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenler çalarken hava savunma sistemleri saldırıları önlemeye çalışıyor.

İran, İsrail'e yönelik bu sabah yeni bir füze dalgası başlattı. Tel Aviv ve Kudüs'te bulunan yerel muhabirler patlama sesleri duyduklarını aktarıyor. İsrail'in ulusal acil servis kurumu Magen David Adom (MDA), son saldırıların ardından füze isabet ettiği bildirilen bölgelere ekiplerin yönlendirildiğini açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada, "Son dakikalarda duyulan sirenlerin ardından, rapor alınan bölgelerde arama yapmak üzere MDA ekipleri gönderildi" denildi.

İsrail polisi de Tel Aviv bölgesindeki bazı noktalara isabet olduğunu ve ekiplerin müdahale ettiğini ancak şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma bildirilmediğini duyurdu.