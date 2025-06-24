İran'dan İsrail'e Tek Taraflı Ateşkes Açıklaması

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, ateşkes süreci ve İsrail'e yönelik saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail'e tek taraflı ateşkes dayatıldı. Düşmanın herhangi bir saldırısı olursa, kararlı yanıt vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

İran devlet medyasına yansıyan açıklamada, İran halkının direniş ve kararlılıkla hareket ettiği belirtilerek, son saldırıların İsrail'in ihlallerine karşı meşru bir yanıt olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İran Silahlı Kuvvetlerinin "cesaretle hareket ettiği" ve düşmanın saldırganlığına "zamanında ve orantılı karşılık verdiği" belirtilerek, "Bu süreçte İran'a bağlı güçler, düşman hedeflerini etkili şekilde vurmuş, saldırganın geri adım atmasına neden olmuştur" denildi.

Yüksek Konsey, 12 gün süren çatışmalarda İran'ın "stratejik üstünlük sağladığını" ve İsrail'in "yenilgiyi kabullenerek tek taraflı ateşkesi kabul etmek zorunda kaldığını" öne sürdü.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'e tek taraflı ateşkes dayatıldı. Düşmanın herhangi bir saldırısı olursak kararlı yanıt vereceğiz. İran İslam Cumhuriyeti, halkının basireti ve ordusunun gücüne güvenerek, her türlü saldırıya karşılık vermeye hazırdır. Düşman, her türlü yeni girişiminde pişman edici bir karşılık alacaktır."