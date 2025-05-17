İran'dan İsrail'e Sert Kınama: Etnik Temizliğe Son Verilsin

İran'dan İsrail'e Sert Kınama: Etnik Temizliğe Son Verilsin
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İran, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını kınayarak Filistinlilere karşı etnik temizliğe son verilmesi ve İsrailli yetkililerin yargılanması çağrısında bulundu.

İran, İsrail'in Gazze'de sivillere ve hastanelere saldırılarını kınayarak, Filistinlilere karşı etnik temizliğe son verilmesi ve İsrailli yetkililerin yargılanıp cezalandırılmasının sağlanması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin, İsrail'in Gazze'de sivilleri doğrudan hedef aldığı "benzeri görülmemiş" saldırıları şiddetle kınadığını bildirdi.

Bekayi, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki geçici sığınma merkezleri ve hastanelere yönelik saldırılarında başta ABD ve İngiltere olmak üzere İsrail'in sürdürdüğü soykırımı destekleyen ülkelerin doğrudan sorumlu olduğunu ifade etti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etmek amacıyla saldırılarını artırdığına dikkati çeken Bekayi, Gazze ve Batı Şeria'daki hak ihlallerini, uluslararası sistem açısından telafisi mümkün olmayan bir felaket olarak nitelendirerek, tüm ülkelerin ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu savaş suçlarını durdurmak için acil adımlar atması gerektiğini belirtti.

Bekayi, Filistinlilere karşı etnik temizliğe son verilmesi ve İsrailli yetkililerin yargılanıp cezalandırılmasının sağlanması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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