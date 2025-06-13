İran'dan İsrail'e Sert Cevap: Kırmızı Çizgiler Aşıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Genelkurmay Başkanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarla kırmızı çizgileri aştığını belirterek, karşılık vermek için hiçbir sınır tanımayacaklarını açıkladı. Saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı ve üst düzey askeri yetkililerin yanı sıra sivillerin de hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Genelkurmay Başkanlığı, " İsrail'in saldırılarıyla tüm kırmızı çizgileri aştığını ve saldırıya karşılık için hiçbir sınır tanımayacaklarını" duyurdu.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin de hayatını kaybettiği İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklama yayımladı.

Saldırılarda, Bakıri ile birlikte Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Tümgeneral Gulam Ali Reşid, bilim insanları, aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu sivillerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kudüs'ü işgal eden terör rejimi artık tüm kırmızı çizgileri aşmışken, bu suça verilecek cevabın sınırı kalmamıştır." ifadelerine yer verildi.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivil vatandaşın da yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
AK Parti'den İsrail'in İran'a saldırısına sert tepki

AK Parti'den İsrail'in İran'a saldırısına ilk yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in saldırıları sonrası İran nükleer müzakereleri iptal etti

İran masayı devirdi! Trump'ın mesajını bile görmezden geldiler
Ajda Pekkan 79 Yaşında sahneyi yıktı geçti! Tercih ettiği kostüm geceye damga vurdu

Harbiye'yi yıktı geçti! Tercih ettiği kostüm geceye damga vurdu
Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış

Düşen uçakta saatler önce seyahat! Söyledikleri kafa karıştırıcı
İsrail'in saldırıları sonrası İran'dan ilk görüntüler! Gün ağarınca bilanço ortaya çıktı

İran'dan ilk görüntüler! Gün ağarınca bilanço ortaya çıktı
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
75 yaşındaki adam karısını öldürüp intihar etti

Yaşlı çiftin tartışması kanlı bitti! Karısını öldürüp intihar etti
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor

Fenerbahçe'yi silip attı: Beni takımdan gönderin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.