İran’dan İsrail'e Saldırı Açıklaması: 'Galip Geleceğiz'

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İran, İsrail'e yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İran lideri Ali Hamaney, Siyonist rejime karşı galip geleceklerini belirtti.

(ANKARA)- İran devlet medyası ve yarı resmi kaynaklar, İsrail'e yönelik yeni bir saldırı dalgasının başladığını duyurdu. İran lideri Hamaney "Siyonist rejime galip geleceğiz."dedi.

İran devlet ve yarı resmi medya kuruluşuları, İsrail'e yönelik yeni saldırı dalgası başlatıldığını, saldırının hem füze hem de insansız hava aracı (İHA) içerdiğini ve hedefte Tel Aviv ile Hayfa şehirlerinin olduğunu duyurdu.

İran dini lideri Ali Hamaney de sosyal medya hesabı üzerinden kısa bir açıklama yaptı. Hamaney,  "İran İslam Cumhuriyeti, Allah'ın izniyle Siyonist rejime galip gelecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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