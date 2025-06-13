İran'dan İsrail'e Misilleme Saldırısı Başladı

(ANKARA) - İran devlet televizyonu Tahran'ın, İsrail'e misilleme saldırısına başladığını duyurdu.

İran resmi televizyonu, İran'ın İsrail'e yönelik misillemesinin başladığını duyururken İsrail ordusu, İran'dan kendi topraklarına doğru fırlatılan füzeleri tespit ettiğini ve müdahale girişiminde bulunduğuna ilişkin açıklama yaptı.

İsrail ordusunun iç cephe komutanlığı, İran füze fırlatmalarının tespit edilmesi nedeniyle ülke çapında kırmızı alarm yayınladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Savunma ordusu, İran'dan İsrail topraklarına doğru roket atıldığını tespit etti. Hava savunma sistemleri tehditleri engellemek için çalışıyor."