İran'dan İsrail'e Misilleme Saldırıları

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İran'dan İsrail'e Misilleme Saldırıları
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İran, İsrail'e yönelik füzeli saldırılar düzenledi. İsrail Savunma Bakanlığı'nın hedef alındığı saldırılarda, bazı füzelerin hava savunma sistemlerine rağmen isabet ettiği bildirildi. İran Dini Lideri Hamaney, bu saldırıların Siyonist rejim üzerinde ağır etkiler bırakacağına dair açıklamalarda bulundu.

(ANKARA) – İran devlet televizyonu akşam saatlerinden itibaren Tahran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu. İran'ın gerçekleştirdiği üç saldırıda füzelerin İsrail topraklarını hedef aldığı belirtilirken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde İsrail hava savunma sistemlerinin yetersiz kaldığı ve bazı füzelerin isabet ettiği görüldü.

İsrail ordusu ise İran'dan İsrail topraklarına doğru fırlatılan füzeleri tespit ettiğini ve hava savunma sistemleriyle müdahale etmeye çalıştığını açıkladı. Ülke genelinde kırmızı alarm ilan edilirken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, "Savunma ordusu, İran'dan İsrail topraklarına doğru roket atıldığını tespit etti. Hava savunma sistemleri tehditleri engellemek için çalışıyor" dedi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, füzeler İsrail Savunma Bakanlığı binasını iki kez vurdu. Öte yandan, Tasnim haber ajansının aktardığına göre İran ordusu, düşürülen bir İsrail savaş uçağının pilotunu ele geçirdi. Ayrıca İran ordusundan yapılan açıklamada, iki İsrail F-16'sının ve birkaç insansız hava aracının imha edildiği bildirildi.

"İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin bu kötü niyetli Siyonist düşmana ağır darbeler indireceği kesindir"

İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney, misilleme saldırılarına dair yaptığı açıklamada, "Siyonist rejim işlediği korkunç suçtan güvenle kurtulamayacak. Bu, İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin bu kötü niyetli Siyonist düşmana ağır darbeler indireceği kesindir" dedi. Hamaney, İran halkının silahlı kuvvetlerin yanında olduğunu ve İslam Cumhuriyeti'nin, Allah'ın izniyle Siyonist rejim üzerinde zafer kazanacağını vurguladı.

"Halkımızın emin ve huzurlu olmasını istiyoruz, bu konuda her türlü çaba gösterilecektir" ifadelerini kullanan Hamaney, İran'ın kararlılıkla hareket edeceğini ve zaferin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Netenyahu, Trump ile görüştü

İran'ın, misillemeleri devam ederken İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Netanyahu, İran halkına ayaklanma yönetime karşı ayaklanma çağrısı yaptı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise: "İran, İsrailli sivillere füze fırlatarak kırmızı çizgileri aştı. İsrail, halkını savunmaya devam edecek ve Ayetullah rejiminin suçlarının bedelini çok ağır bir şekilde ödemesini sağlayacak." açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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