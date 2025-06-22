İran'dan İsrail'e Füzeli Saldırı: 11 Yaralı

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İran, İsrail'in merkezine ve kuzeyine yönelik yaklaşık 30 füzeyle misilleme saldırısı düzenledi. Saldırıda 10 ihbar alınırken, en az 11 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail'in Hayfa kentinde ağır hasar oluştu.

İran'dan İsrail'e yaklaşık 30 füzeyle düzenlenen misilleme saldırısında birçok noktanın isabet aldığı duyuruldu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, doğrudan ve şarapnel parçası isabeti nedeniyle 10 ihbar aldıklarını açıkladı.

İran'ın İsrail'in merkezine ve kuzeyine yönelik başlattığı saldırı sebebiyle ülke genelindeki alarmların devreye girmesinin ardından fırlatılan yaklaşık 30 füzeden bir kısmının engellenemediği ve bazı noktalara isabet ettiği belirtildi.

Kızıl Davut Yıldızı, Hayfa kentindeki isabetin ardından bölgede ağır hasar oluştuğunu, ilk belirlemelere göre en az 11 kişinin yaralandığını ve isabet alan bölgelerdeki çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, füzelerden bazılarının açık alana düştüğünü, Hayfa'nın yanı sıra ülkenin orta kesimindeki Shephelah ve Tel Aviv çevresinde Dan Gush'da da hasar oluştuğunu bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sığınaklardan çıkılabileceği ve arama kurtarma ekiplerinin isabet alan noktalarda ülke genelinde faaliyet gösterdiği kaydedildi.

İsrail'de 07.30 sularında İran'dan ateşlenen füzelerin tespit edildiği açıklanmış ve alarmlar devreye girmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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